Эколог попала в Книгу рекордов, простояв 72 часа в обнимку с деревом

экоактивистка из Кении, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:14 Фото: guinnessworldrecords.com
Кенийская экоактивистка Труфена Мутони установила новый мировой рекорд, проведя 72 часа, обнимая дерево. Таким образом она превзошла предыдущее достижение и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным официального сайта организации, на протяжении трех суток 22-летняя активистка не отпускала дерево, привлекая внимание к проблемам охраны окружающей среды и необходимости бережного отношения к природе.

Стоит отметить, что Мутони побила предыдущий рекорд, установленный Фредериком Боакье из Ганы, который продержался чуть более 50 часов.

Это уже не первая попытка Мутони установить рекорд. В феврале 2025 года ей удалось простоять 48 часов, однако на этот раз она значительно улучшила собственный результат.

По словам активистки, ее первая попытка была символическим жестом. Вторая же стала осознанным обязательством.

Готовясь к первой попытке, девушка прибегала к сухому голоданию и сокращала потребление воды, чтобы адаптировать организм к длительному отказу от нее, а также усиленно тренировалась. Однако перед второй попыткой она отказалась от этой стратегии, осознав возможные риски для здоровья.

12 января мы рассказывали, что самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту. Об этом можно прочитать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
