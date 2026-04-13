Финансы

Нефть снова выросла в цене – что это значит для Казахстана

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 14:26 Фото: unsplash
Цены на нефть вновь превысили отметку в 100 долларов за баррель. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что начинает блокаду Ормузского пролива из-за провала переговоров о прекращении огня с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Блокада главной "нефтяной артерии"

Центральное командование США сообщило, что с утра 13 апреля 2026 года американские военные начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. Конфликт обострился после неудачных переговоров в Пакистане, где стороны не договорились по ядерной деятельности Ирана и возобновлению работы пролива.

На фоне угроз фьючерсы на нефть марки Brent моментально подскочили на 7,3%, до 102,4 доллара за баррель к 11:00 по времени Астаны, а стоимость нефти WTI поднялась до уровня свыше 104 долларов. Эксперты отмечают: в связи с проблемами в Ормузском заливе мировой рынок ежедневно недополучает примерно 20% сырья.

Почему "кэшбек" из Ормуза пока не спасает

Несмотря на сверхвыгодную цену на нефть, ситуация для Казахстана остается непростой. Главная причина: накопленный ущерб от атак на инфраструктуру КТК. По данным эксперта нефтегазового рынка Олжаса Байдильдинова, добыча нефти из-за ударов по КТК в январе-феврале 2026 года упала на 23%, а газа – на 24%. В физическом выражении это привело к "недобыче" нефти и газоконденсата в объеме около 3,6 млн тонн за первые два месяца года (по сравнению с январем-февралем 2025 года).

Добыча попутного нефтяного газа упала практически на аналогичную величину: недостаток составил около 2,7 млрд куб. м. В результате этих перебоев нефтяные компании и бюджет РК недополучили более 2 миллиардов долларов. Из этой суммы около 600 миллионов долларов потерял непосредственно государственный бюджет. Общая же сумма недополученных доходов и налогов с ноября по конец марта, по данным аналитика, составляет порядка 2,5 миллиарда долларов.

Фото: Zakon.kz

"Добыча нефти – это не кран с водой"

Тем не менее Олжас Байдильдинов полагает: вся эта ситуация, скорее, на руку Казахстану, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Среднемесячная цена в марте на Brent сложилась на уровне 103,97 доллара. При этом спотовый рынок (здесь и сейчас) показывал результаты на 10-20 долларов выше, что уникально для сектора.

Однако восстановление – процесс медленный. Как сообщил глава "Тенгизшевройл" Билли Лакоби, только 31 марта 2026 года Тенгиз вернулся на "докризисные" объемы в 978 тыс. б/с. Для сравнения: среднесуточная добыча ТШО в марте составляла около 700 тыс., а в феврале – всего 590 тыс. б/с.

"Добыча – это не кран с водой, который можно мгновенно открыть. Если приходится "ронять" объемы, потом нужны огромные деньги и время на восстановление давления в скважинах и закупку химических компонентов".Олжас Байдильдинов

Прогнозы на апрель остаются позитивными

По предварительным расчетам специалиста, в марте Казахстан добывал в среднем 2 млн б/с. Чистый экспорт за вычетом внутреннего рынка составил 1,6-1,65 млн б/с.

Математика мартовского дохода выглядит так: при средней цене февраля в 71 доллар в марте страна получила дополнительные средства в 1,6 миллиарда долларов.

"Если весь апрель сложится с ценами вблизи 100 долларов за баррель, то мы восстановимся и немного заработаем сверху".Олжас Байдильдинов

Добавим, что 9 апреля вице-министр энергетики Санжар Жаркешов заявил, что положительный эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится не сразу, а ориентировочно через полгода. По словам чиновника, контракты составляются не на спотовом рынке, а на долгосрочном, поэтому временной лаг здесь присутствует обязательно.

О всех событиях в Персидском заливе вы можете прочитать здесь.

Андрей Зубов
Трамп выступил за сдерживание цен на нефть
19:59, 23 июня 2025
Трамп выступил за сдерживание цен на нефть
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
