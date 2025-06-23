Нападения на концерте: около 150 подростков во Франции неизвестные укололи шприцами

Во время музыкального фестиваля во Франции неизвестные укололи шприцами 145 подростков, передает Zakon.kz.

Об этом 22 июня 2025 года сообщает New York Post.

"Почти 150 зрителей концерта, многие из которых были девочками-подростками, подверглись странным нападениям со шприцами на общенациональном музыкальном фестивале во Франции в субботу", – сообщает издание.

По данным издания, полиция задержала более 10 человек, подозреваемых в этом деле. Несколько пострадавших были госпитализированы.

По одной из версий, злоумышленники вводили вещество, которое может подавлять волю к сопротивлению.

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