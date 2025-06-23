Туристка погибла на глазах возлюбленного в Альпах

28-летняя немка отправилась в Альпы с 34-летним возлюбленным из Австрии. Но споткнулась возле горной вершины и сорвалась вниз у него на глазах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bild, пара отправилась в пеший поход на гору Гигалиц. Во время спуска путешественница, опережавшая своего возлюбленного, споткнулась в 100 м от вершины и упала на 280 м вниз по скалистому склону.

Очевидцами трагедии стали несколько туристов, которые обратились в полицию. Портал отмечает, что служба спасения прибыла на вертолете на место происшествия и лишь констатировала, что девушка не выжила.

Известно, что свидетелям потребовалась психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что туристка впала в кому после отдыха на Крите.