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Мир

Таинственный купол упал на дорогу около частных домов в США

таинственный купол упал на дорогу около частных домов в США, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 22:03 Фото: wikipedia
Жители Индианаполиса обнаружили необычный объект – большой куполообразный предмет, оказавшийся на дороге. Этот странный артефакт быстро привлек внимание прохожих и автомобилистов, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, инцидент произошел после сильного шторма.

"Наш тротуар превратился в туристическую достопримечательность", – рассказала Сэнди Джонс.

Люди предполагают, что купол мог быть защитной конструкцией для прикрытия спутниковых антенн и другого оборудования от непогоды.

Между тем выяснилось, что неподалеку, на территории бывшего предприятия Raytheon, находится компания V2X Technology, сотрудники которой подтвердили, что объект действительно принадлежал им. По их словам, купол служил защитой для одной из антенн компании.

Однако ни представители фирмы, ни городские власти не могут объяснить, каким образом шторм переместил массивную конструкцию с места установки прямо на соседнюю улицу.

В данное время объект остался лежать на прежнем месте, привлекая внимание горожан и туристов.

Ранее, в апреле, необычное явление заметили в небе над Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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