Таинственный купол упал на дорогу около частных домов в США

По информации UPI, инцидент произошел после сильного шторма.

Люди предполагают, что купол мог быть защитной конструкцией для прикрытия спутниковых антенн и другого оборудования от непогоды.

Между тем выяснилось, что неподалеку, на территории бывшего предприятия Raytheon, находится компания V2X Technology, сотрудники которой подтвердили, что объект действительно принадлежал им. По их словам, купол служил защитой для одной из антенн компании.

Однако ни представители фирмы, ни городские власти не могут объяснить, каким образом шторм переместил массивную конструкцию с места установки прямо на соседнюю улицу.

В данное время объект остался лежать на прежнем месте, привлекая внимание горожан и туристов.

🇺🇸🌪️🛸🧭A massive white sphere stunned Indianapolis residents after tumbling from the sky during a June 19 thunderstorm with 65 mph gusts. The object, about the size of a shed, landed near 19th & Pasadena Streets. Locals feared it was a satellite or UFO—but it turned out to be a… pic.twitter.com/M8wC6hWop6