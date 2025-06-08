Подросток на мотоцикле упал в десятиметровый кювет в Алматы

Подростка обнаружили спасатели в Большом Алматинском ущелье. Оказалось, что он упал в десятиметровый кювет, когда ехал на мотоцикле, сообщает Zakon.kz.

Мальчика нашли во время рейдовых мероприятий, которые проводили в Бостандыкском районе Алматы.

"Спасатели оперативно оказали подростку первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

О состоянии подростка не сообщается.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось.