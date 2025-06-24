Жених и невеста сыграли в "камень-ножницы-бумага" для выбора общей фамилии

В США молодожены сыграли в популярную игру, чтобы определиться с дальнейшей семейной фамилией, сообщает Zakon.kz.

Cвадебное видео пары Пирс и Хантер стало вирусным в Сети. Секрет популярности ролика в том, что молодожены решили необычно выбрать, чью фамилию будет носить семья.

Прямо на церемонии они сыграли в "камень-ножницы-бумага", где победивший дает фамилию всей семье. Выиграв два из трех раундов, победу одержала невеста.

Однако не всем пользователям Сети это понравилось. Некоторые мужчины стали писать в комментариях, что это прервет род, а фамилия исчезнет:

" Это ужасно, не бери ее фамилию".

"Скоро они разведутся".

"Поздравляю, теперь твоя жена главная в семье, иди помой посуду".

"О боже, нет. Если она не хочет брать твою фамилию, не надо делать ей предложение".

При этом женщины в комментариях поддержали пару.

"Мужчины занудствуют, а ведь это классно! Брать фамилию жены уже давно норма, на дворе 2025 год", – порадовались за невесту интернет-пользовательницы.

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