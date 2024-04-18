Иран заявил, что завершил операцию против Израиля

Иранская сторона считает ответную операцию против Израиля завершенной, но готова ответить большими средствами и силами, если Израиль и его западные пособники продолжат действовать против Тегерана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на приеме по случаю Дня Армии исламской республики.

"Мы считаем, что операция против Израиля завершена, но если израильский режим и его западные пособники решатся еще раз действовать против нас, мы, конечно же, будем отвечать более серьезными средствами и силами", – цитирует ТАСС главу иранского диппредставительства.

В ночь на 14 апреля беспрецедентная волна ударов была нанесена Ираном по Израилю. Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля". Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили. Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

Окажет ли происходящее свое влияние на Казахстан – в материале Zakon.kz.

