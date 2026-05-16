СМИ сообщили о планах Израиля возобновить боевые действия против Ирана

По данным телеканала Channel 12 с ссылкой на источник, Израиль готовится к возобновлению военных действий против Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном "еще не окончена", так как "еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана".

Теперь же появилась новая информация.

"Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель, и ждем окончательного решения президента США Трампа", – сказал анонимный собеседник телеканала.

По его словам, "более подробная информация станет известна через 24 часа".

Ранее мы сообщали, что глобальный рынок авиаперевозок столкнулся с сильнейшим шоком со времен пандемии. Война на Ближнем Востоке вызвала стремительный рост стоимости авиакеросина и аналитики полагают, что всю гражданскую авиацию ждет кризис.