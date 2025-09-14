#АЭС в Казахстане
Мир

Египет собирается создать арабский аналог НАТО

Фото: pixabay
Египет надеется заручиться поддержкой арабских стран для создания военного союза по примеру НАТО, который сможет защитить страны, столкнувшиеся с нападением, сообщает Zakon.kz.

По данным World Israel News, в новом докладе говорится, что предложение о создании аналога НАТО было впервые сделано около девяти лет назад, но не было реализовано и возвращение к обсуждению данной инициативы косвенно связано с ударом Израиля по Катару.

Каир предлагает включить в состав вооруженных сил около 20 тыс. своих военнослужащих и работает над разработкой механизма, с помощью которого такие силы будут задействованы, "позволяя использовать их при необходимости и формируя их таким образом, чтобы это соответствовало населению арабских стран и их вооруженным силам".

Египетский чиновник на условии анонимности заявил, что Египет хочет занять в потенциальном альянсе лидирующую позицию, отведя второе место Саудовской Аравии и третье – одному из государств Персидского залива.

Ранее стало известно, что талибы заявили о договоренности с США по обмену пленными.

Аксинья Титова
