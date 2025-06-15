Катастрофу прогнозируют в США через 25 лет

Некоммерческая организация Climate Central опубликовала материал ученых, которые предупреждают, что многие прибрежные территории в США, в том числе Флорида и Нью-Йорк, могут уйти под воду к 2050 году, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, кроме Нью-Йорка и Флориды затопление грозит Луизиане и Джорджии.

"Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", – говорится в публикации.

Как отмечается, глобальная катастрофа может коснуться известных достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.

По мнению ученых, в конце XX века жителей планеты также пугали, что в 2000 выйдут из строя все компьютеры, но этого не случилось, как и дефицита минеральных ресурсов, о котором неоднократно говорили футурологи.

Ранее сообщалось, что американские ученые заявили, что десятки крупнейших городов США постепенно уходят под воду из-за активной добычи подземных вод.