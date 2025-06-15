#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.92
588.91
6.44
Наука и технологии

Катастрофу прогнозируют в США через 25 лет

наводнения прогнозируют в США через 25 лет, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 18:46 Фото: pixabay
Некоммерческая организация Climate Central опубликовала материал ученых, которые предупреждают, что многие прибрежные территории в США, в том числе Флорида и Нью-Йорк, могут уйти под воду к 2050 году, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, кроме Нью-Йорка и Флориды затопление грозит Луизиане и Джорджии.

"Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", – говорится в публикации.

Как отмечается, глобальная катастрофа может коснуться известных достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.

По мнению ученых, в конце XX века жителей планеты также пугали, что в 2000 выйдут из строя все компьютеры, но этого не случилось, как и дефицита минеральных ресурсов, о котором неоднократно говорили футурологи.

Ранее сообщалось, что американские ученые заявили, что десятки крупнейших городов США постепенно уходят под воду из-за активной добычи подземных вод.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сильная вспышка произошла на Солнце: она стала самой мощной в июне
Наука и технологии
13:28, Сегодня
Сильная вспышка произошла на Солнце: она стала самой мощной в июне
Жителей Европы предупредили об экстремальных морозах
Наука и технологии
09:28, Сегодня
Жителей Европы предупредили об экстремальных морозах
Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды
Наука и технологии
08:18, Сегодня
Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: