Ребенка из Узбекистана продавали за шесть тысяч тенге
Фото: pixabay
В Ташкенте на сайте неизвестные опубликовали объявление о продаже ребенка за 150 тысяч сум (6 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.
Как рассказала детский омбудсмен, описывая трехлетнего мальчика, автор объявления рассказал, что ребенок "хорошо ухожен" и "много не ест". После того как информация получила общественный резонанс, объявление удалили.
Детский омбудсмен направил данные о произошедшем в полицию. В данное время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
"Подобные преступные действия против жизни и свободы ребенка должны пресекаться строго и бескомпромиссно в рамках закона!" – говорится в сообщении.
Ситуация находится под особым контролем омбудсмена.
Ранее сообщалось, что новорожденными торговала ОПГ из Алматы.
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