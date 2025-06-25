Ребенка из Узбекистана продавали за шесть тысяч тенге

В Ташкенте на сайте неизвестные опубликовали объявление о продаже ребенка за 150 тысяч сум (6 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как рассказала детский омбудсмен, описывая трехлетнего мальчика, автор объявления рассказал, что ребенок "хорошо ухожен" и "много не ест". После того как информация получила общественный резонанс, объявление удалили.

Детский омбудсмен направил данные о произошедшем в полицию. В данное время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

"Подобные преступные действия против жизни и свободы ребенка должны пресекаться строго и бескомпромиссно в рамках закона!" – говорится в сообщении.

Ситуация находится под особым контролем омбудсмена.

Ранее сообщалось, что новорожденными торговала ОПГ из Алматы.