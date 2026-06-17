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Мир

Женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 250 тысяч тенге

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 07:22 Фото: pexels
В Индии полиция задержала женщину за продажу двухмесячной дочери за 50 тыс. рупий (258 тыс. 208 тенге). Инцидент произошел в округе Тирупаттур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Times of India, два месяца назад 35-летняя Джабина С., имеющая мужа с инвалидностью Шабира, родила девочку.

Ее знакомый Рашид А. убедил женщину продать ребенка для решения финансовых трудностей. 20 мая мужчина заплатил Джабине 50 тыс. рупий и забрал ребенка себе.

Когда муж расспросил жену о пропавшем ребенке, она неожиданно обратилась к Рашиду с просьбой его вернуть, но тот не отреагировал. Тогда женщина подала заявление в полицию. Полицейские нашли посредников и покупателей.

Стало известно, что Рашид отдал младенца своему другу-водителю. Тот вышел на женщину, чей родственник знал бездетную пару – 33-летнего Сатиша и 27-летнюю Харини. Они и купили ребенка.

По факту торговли детьми возбудили уголовное дело. Арестованы биологическая мать, покупатели, а также иные участники сделки, всего – шесть человек.

Ранее мы писали о том, что хозяева элитного жилья в Индии годами держали женщину в рабстве.

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Аксинья Титова
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