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Политика

Какие поручения дал Токаев новому послу Казахстана в Великобритании

посол Алибек Бакаев, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В ходе беседы глава государства обозначил основные задачи по дальнейшему развитию казахско-британского многопланового взаимодействия. Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования".

22 июля 2026 года новым чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии стал Алибек Бакаев. Он был освобожден от ранее занимаемой должности – замминистра иностранных дел РК. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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