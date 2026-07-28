Какие поручения дал Токаев новому послу Казахстана в Великобритании

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В ходе беседы глава государства обозначил основные задачи по дальнейшему развитию казахско-британского многопланового взаимодействия. Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования".

22 июля 2026 года новым чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии стал Алибек Бакаев. Он был освобожден от ранее занимаемой должности – замминистра иностранных дел РК. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.