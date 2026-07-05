В Китае продемонстрировали, как идет строительство знаменитого "суперканала" Пинлу

В Китае почти завершили строительство канала Пинлу, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны. В июне этого года канал наполнили водой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, официально строительство канала Пинлу стартовало в августе 2022 года.

Его протяженность составляет 134,2 километра. После открытия он соединит Наньнин – городской округ Гуанси-Чжуанского автономного района – с заливом Бэйбу.

Теперь там отлаживают работу шлюзов и проводят испытания систем безопасности. На канале уже начались пробные рейсы судов.

Пинлу должен стать не просто удобным маршрутом, но одним из первых в Китае "умных" внутренних водных путей. Специалисты проверяют системы автономной навигации, автоматической швартовки и обмена данными между судами и береговыми службами. Это должно повысить безопасность и снизить логистические расходы.

Канал планируют открыть в сентябре 2026 года. Он сократит путь товаров из Гуанси и юго-западного Китая до моря более чем на 560 километров .

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