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Мир

В Таиланде могут снова криминализировать каннабис

Город, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 03:40 Фото: pexels
Попытки ввести новые меры контроля за рекреационным использованием каннабиса в Таиланде предпринимаются после того, как партия "Бхумджайтай", выступавшая за его легализацию, на прошлой неделе вышла из правящей коалиции, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, правительство Таиланда принимает меры по повторной криминализации каннабиса, погружая в подвешенное состояние отрасль, стоимость которой оценивается более чем в 1 млрд долларов и которая процветала с тех пор, как это вещество было исключено из списка наркотиков в стране в 2022 году.

24 июня вечером министерство здравоохранения Таиланда издало приказ, запрещающий продажу каннабиса в рекреационных целях и обязывающий для любой розничной покупки требовать рецепт врача.

Новые правила могут вступить в силу в течение нескольких дней.

"В будущем каннабис будет классифицирован как наркотик", – заявил во вторник министр здравоохранения Сомсак Тепсутин.

Три года назад Таиланд стал одной из первых стран в Азии, декриминализовавших рекреационное употребление каннабиса, однако при этом не было никаких правил, регулирующих этот сектор. С тех пор по всему Таиланду появились десятки тысяч магазинов и предприятий, торгующих каннабисом, многие из них расположены в туристических центрах страны.

Ранее Торговая палата Таиланда подсчитала, что к 2025 году объем отрасли, включающей производство лекарственных средств, может составить 1,2 млрд долларов.

Представитель правительства Джираю Хунгсуб заявил, что нерегулируемый доступ к каннабису создал серьезные социальные проблемы, особенно для детей и молодежи.

Ранее Таиланд ввел новый запрет для туристов.

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Аксинья Титова
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