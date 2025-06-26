В Таиланде могут снова криминализировать каннабис
По информации NBC News, правительство Таиланда принимает меры по повторной криминализации каннабиса, погружая в подвешенное состояние отрасль, стоимость которой оценивается более чем в 1 млрд долларов и которая процветала с тех пор, как это вещество было исключено из списка наркотиков в стране в 2022 году.
24 июня вечером министерство здравоохранения Таиланда издало приказ, запрещающий продажу каннабиса в рекреационных целях и обязывающий для любой розничной покупки требовать рецепт врача.
Новые правила могут вступить в силу в течение нескольких дней.
"В будущем каннабис будет классифицирован как наркотик", – заявил во вторник министр здравоохранения Сомсак Тепсутин.
Три года назад Таиланд стал одной из первых стран в Азии, декриминализовавших рекреационное употребление каннабиса, однако при этом не было никаких правил, регулирующих этот сектор. С тех пор по всему Таиланду появились десятки тысяч магазинов и предприятий, торгующих каннабисом, многие из них расположены в туристических центрах страны.
Ранее Торговая палата Таиланда подсчитала, что к 2025 году объем отрасли, включающей производство лекарственных средств, может составить 1,2 млрд долларов.
Представитель правительства Джираю Хунгсуб заявил, что нерегулируемый доступ к каннабису создал серьезные социальные проблемы, особенно для детей и молодежи.
Ранее Таиланд ввел новый запрет для туристов.