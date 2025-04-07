Казахстанку экстрадировали из Бишкека для наказания за кибермошенничество в 230 млн

Из Кыргызстана экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом 7 апреля 2025 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Известно, что казахстанка в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.

"После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета дропперов и завладела их денежными средствами". Пресс-службе Генеральной прокуратуры РК

В результате этих действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.

В январе 2025 года мошенницу задержали в аэропорту Бишкека.

По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана она экстрадирована на родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – заключили в ведомстве.

31 марта 2025 года в Генпрокуратуре сообщали об экстрадиции казахстанца из России за аферу с битумом на 50 млн тенге. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.