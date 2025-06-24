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Туризм

Китайскому отелю запретили использовать животных в качестве будильника

В отеле Китая красные панды будили гостей, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 08:08 Фото: pixabay
Отель Lehe Ledu Liangjiang Holiday в городе Чунцине на юго-западе Китая вынужден отказаться от предоставления услуги "утреннее пробуждение с пандой", сообщает Zakon.kz.

По данным The Independent, отель приобрел огромную популярность благодаря необычной услуге. Так, вместо будильника в номер гостя в указанное время приходила красная панда. Всего, по словам сотрудников, на территории проживают четыре панды. Они по очереди выполняли свои обязанности.

В апреле этого года британская пара Рианна и Бен сняла видео о своем опыте пробуждения с красной пандой. На кадрах видно, как животное сначала карабкается на дерево во внутреннем дворике, затем идет по коридору с сотрудником отеля, заходит в номер, ест кусочки яблока с рук и запрыгивает на кровать. После этого многие туристы бронировали номера в этом отеле только ради общения с редкими животными и оригинального контента в соцсетях.

Городские власти потребовали немедленно прекратить эту практику из-за опасений по поводу здоровья и благополучия панд. Кроме того, в Сети разгорелась дискуссия о потенциальной опасности, которую эти дикие животные могут представлять для самих гостей, особенно детей.

Сотрудники отеля утверждают, что панды находятся под наблюдением специалистов, они вакцинированы и к гостям допускаются только на несколько минут в сопровождении персонала. Однако запрет властей оспорить не удалось.

19 августа выходит книга американского путешественника об уличных котах со всего мира, а рестораторы составили рейтинг лучших ресторанов мира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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