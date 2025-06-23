Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД
По словам спикера, когда на границе с нашей страной что-то происходит, естественно, Казахстан готов оказать помощь.
Конкретных данных о том, что кто-то куда-то убегает, у нас нет. Запросов (от беженцев. – Прим. ред.) в нашу страну не поступало. Спрогнозировать, что будет завтра, даже через час, никто не может. Остается только мониторить и действовать по ситуации", – прокомментировал он.
Отвечая на вопрос о превентивных мерах против возможного проникновения террористов под видом беженцев, официальный представитель МИД уточнил, что этими вопросами занимается Министерство внутренних дел.
Также Смадияров опроверг распространившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что власти Саудовской Аравии якобы решили переселить жителей сектора Газа в Казахстан.
"Это откровенный, наглый фейк. Это не соответствует действительности", – заявил Айбек Смадияров.
Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.
22 июня в Министерстве иностранных дел РК опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.