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Общество

Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 17:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года ответил на вопрос о том, ожидают ли в Казахстане наплыва беженцев из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, когда на границе с нашей страной что-то происходит, естественно, Казахстан готов оказать помощь.

Конкретных данных о том, что кто-то куда-то убегает, у нас нет. Запросов (от беженцев. – Прим. ред.) в нашу страну не поступало. Спрогнозировать, что будет завтра, даже через час, никто не может. Остается только мониторить и действовать по ситуации", – прокомментировал он.

Отвечая на вопрос о превентивных мерах против возможного проникновения террористов под видом беженцев, официальный представитель МИД уточнил, что этими вопросами занимается Министерство внутренних дел. 

Также Смадияров опроверг распространившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что власти Саудовской Аравии якобы решили переселить жителей сектора Газа в Казахстан.

"Это откровенный, наглый фейк. Это не соответствует действительности", – заявил Айбек Смадияров.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.

22 июня в Министерстве иностранных дел РК опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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