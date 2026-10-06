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Мир

Из-за возгорания танкера в Черном море закрывают пляжи "Сириуса"

Из-за возгорания танкера в Черном море закрывают пляжи Сириуса, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 22:38 Фото: magnific.com
Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин заявил о том, что из-за возгорания танкера в акватории Черного моря закрывают пляжи муниципалитета. Таким образом власти хотят обеспечить безопасность жителей и туристов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, специалисты совместно с "Росгидрометом" постоянно контролируют состояние воды и воздуха.

Жителям и гостям "Сириуса" рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и по возможности не открывать окна.

Федеральная территория "Сириус" – это первая и единственная в России федеральная территория с особым публично-правовым статусом, экономической самостоятельностью и прямым федеральным бюджетом.

Ранее сообщалось, что пираты взяли в заложники экипаж нефтяного танкера и потребовали выкуп.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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