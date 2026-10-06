Из-за возгорания танкера в Черном море закрывают пляжи "Сириуса"
Фото: magnific.com
Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин заявил о том, что из-за возгорания танкера в акватории Черного моря закрывают пляжи муниципалитета. Таким образом власти хотят обеспечить безопасность жителей и туристов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РБК, специалисты совместно с "Росгидрометом" постоянно контролируют состояние воды и воздуха.
Жителям и гостям "Сириуса" рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и по возможности не открывать окна.
Федеральная территория "Сириус" – это первая и единственная в России федеральная территория с особым публично-правовым статусом, экономической самостоятельностью и прямым федеральным бюджетом.
Ранее сообщалось, что пираты взяли в заложники экипаж нефтяного танкера и потребовали выкуп.
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