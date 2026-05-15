Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании

Знаменитый бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии 51-летний Дэвид Бекхэм признан первым британским спортсменом-миллиардером, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ESPN, один из нынешних совладельцев американского футбольного клуба "Интер Майами" вошел в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.

Как подчитали эксперты, совокупное состояние Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории в этом году перешло границу в миллиард фунтов и сейчас достигает отметки в 1,185 млрд.

Свой капитал экс-футболист приумножает как один из хозяев футбольного клуба из Флориды, честь которого ныне защищает знаменитый аргентинец Лионель Месси.

Плюс Бекхэм заработал солидные гонорары как самое популярное рекламное лицо мировых брендов.

51-летний легендарный футболист женат на бывшей вокалистке Spice Girls Виктории Адамс. Пара воспитывает троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.

Летом прошлого года Дэвид Бекхэм стал рыцарем за заслуги в футболе и благотворительность.