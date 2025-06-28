В Армении арестовали священника, подозреваемого в призывах к свержению власти

Ереванский суд арестовал архиепископа Микаэла Аджапахяна на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом в субботу, 28 июня 2025 года, рассказал его адвокат Ара Зограбян, пишет News.am.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Решение незаконное и необоснованное", – сказал он.

По словам адвоката, защита планирует обжаловать решение суда. В данный момент у резиденции католикоса всех армян вспыхивают потасовки между священниками и полицией.

По данным местных СМИ, Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба" в подготовке теракта. Из заявления СК следует, что участники и лидеры движения планировали осуществить террористические акты и захват власти в республике. 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников".

Аджапахяна задержали 27 июня 2025 года. В его отношении возбудили уголовное дело о призывах к свержению власти в стране.

Ранее о ситуации в Армении высказались в Министерстве иностранных дел Казахстана. Как подчеркнул официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, "события в Ереване – это внутреннее дело страны".