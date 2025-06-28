Доллары посыпались с неба: деньги сбросили с вертолета на прохожих в США

В Восточном Детройте вертолет сбросил тысячи долларов наличными на пешеходов в районе Гратиот Авеню и Коннер Стрит, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, таким образом было выполнено последнее желание владельца близлежащей автомойки. Он умер от болезни Альцгеймера. Перед смертью он захотел продемонстрировать свою любовь к обществу, сбросив деньги с неба.

27 июня его просьбу исполнила сотрудница Airport Express Lube & Service Лиза Кнайф. По ее оценкам, вертолет сбросил тысячи долларов на улицу.

"Каждый получил немного", – сказала она.

Ранее сообщалось, что женился один из самых богатых людей в мире. На торжество он потратил 20 млн долларов.