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Мир

Доллары посыпались с неба: деньги сбросили с вертолета на прохожих в США

тысячи долларов сбросили с вертолета на прохожих в США, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 20:13 Фото: pexels
В Восточном Детройте вертолет сбросил тысячи долларов наличными на пешеходов в районе Гратиот Авеню и Коннер Стрит, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, таким образом было выполнено последнее желание владельца близлежащей автомойки. Он умер от болезни Альцгеймера. Перед смертью он захотел продемонстрировать свою любовь к обществу, сбросив деньги с неба.

27 июня его просьбу исполнила сотрудница Airport Express Lube & Service Лиза Кнайф. По ее оценкам, вертолет сбросил тысячи долларов на улицу.

"Каждый получил немного", – сказала она.

Ранее сообщалось, что женился один из самых богатых людей в мире. На торжество он потратил 20 млн долларов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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