Принц Дубая удивил широким жестом в ресторане

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счета всех гостей одного из ресторанов в Дубае, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Hindustan Times, принц обедал в одном из ресторанов в крупнейшем торговом центре Дубая Dubai Mall с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Он ничего не говорил посетителям, а молча оплатил счета всех, кто присутствовал в заведении.

"‎Когда я попросила чек после еды, в ресторане мне сообщили, что шейх Хамдан бен Мухаммед оплатил счет за всех", – рассказала изданию гостья ресторана, оценив общую сумму в размере от 25 000 до 30 000 дирхамов (более 4 млн тенге).

Также девушка рассказала, что подобные жесты принц делает регулярно.

Этот интересный факт вызвал ажиотаж среди жителей ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в Дубае построят самую высокую в мире станцию метро.