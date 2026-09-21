Токаев направил соболезнования правителю Дубая
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму соболезнования в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды за 21 сентября 2026 года, глава государства отметил значительный вклад шейха Ахмеда Аль Мактума в развитие Объединенных Арабских Эмиратов, укрепление национальной безопасности и обеспечение экономического роста.
Также Касым-Жомарт Токаев выразил искренние слова поддержки семье Аль Мактум в этот скорбный час.
Шейху Ахмеду бен Рашиду Аль Мактуму было 76 лет. В связи с кончиной члена королевской семьи в Дубае объявлен десятидневный официальный траур, государственные флаги приспущены.
28 августа Токаев направлял телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript