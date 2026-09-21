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Политика

Токаев направил соболезнования правителю Дубая

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:47 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму соболезнования в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 21 сентября 2026 года, глава государства отметил значительный вклад шейха Ахмеда Аль Мактума в развитие Объединенных Арабских Эмиратов, укрепление национальной безопасности и обеспечение экономического роста.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил искренние слова поддержки семье Аль Мактум в этот скорбный час.

Шейху Ахмеду бен Рашиду Аль Мактуму было 76 лет. В связи с кончиной члена королевской семьи в Дубае объявлен десятидневный официальный траур, государственные флаги приспущены.

28 августа Токаев направлял телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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