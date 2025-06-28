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Мир

Гонку "Формулы-2" остановили после аварии с несколькими переворотами

Гонки, автоспорт, трасса, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 03:40 Фото: pixabay
Спринтерская гонка на шестом этапе чемпионата "Формулы-2" в Австрии была прервана красными флагами после серьезной аварии, сообщает Zakon.kz.

По информации Racingnews365, пилот Trident Сами Мегетуниф пошел на обгон по внутренней траектории, но налетел на болид Арвида Линдблада (Campos Racing).

В итоге он совершил несколько переворотов через машины Линдблада и Люка Браунинга (Hitech Pulse-Eight), приземлившись вверх колесами.

Гонку прервали красными флагами. Никто из пилотов не пострадал. Через некоторое время соревнование продолжилось. Победителем стал Пепе Марти (Campos Racing).

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье.

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Аксинья Титова
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