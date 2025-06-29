Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах

Сенат США одобрил законопроект президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, законопроект поддержал 51 человек, против выступили 49, в том числе два республиканца – сенаторы Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки.

"Единый, большой, красивый" – это масштабный бюджетно-налоговый законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом в 2025 году. Он направлен на реализацию его ключевых предвыборных обещаний и уже вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

"Законопроект продлит налоговые льготы, которые Трамп подписал в 2017 году, сократит финансирование социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, но увеличит бюджет для реализации программ по обеспечению иммиграционного контроля. Проект также включает в себя увеличение военных расходов на 150 млрд долларов в этом году и потолка госдолга до 4 трлн долларов", – напоминают журналисты.

При этом в пятницу, 27 июня 2025 года, Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей.