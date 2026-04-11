Голодный годовалый малыш съел таракана и умер в США

В американском штате Джорджия оставленный без присмотра взрослых на 12 часов ребенок наелся насекомых и умер, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, мальчик находился с пятью братьями и сестрами. Дети были предоставлены сами себе и не имели доступа к еде, пишет People.

Предположительно, от сильного голода годовалый малыш начал есть насекомых, которыми кишел дом, и вскоре скончался.

37-летняя мать детей Шерри Магби уже арестована. Уточняется, что ей предъявили шесть обвинений в жестоком обращении с детьми второй степени. Как пояснила женщина, обязанность по присмотру за маленькими она возложила на старшего 10-летнего ребенка.

Отметим, что схожий случай имел место ранее. Так, супружескую пару в США обвинили в многолетнем издевательстве над шестью детьми. 38-летний Кейси Кано и 35-летняя Мэри Кано систематически применяли насилие и лишали детей еды, заставляя их питаться плесенью, насекомыми, собачьим кормом и травой.