Это как воскрешение: в США семья нашла пропавшую собаку спустя четыре года разлуки

По информации издания WPLG, щенок по кличке Шугар сбежал из дома еще в 2021 году. Хозяйка Албания Сагарра искала питомца, даже объявила награду в одну тысячу долларов, но получила лишь звонок от мужчины, который уверял, что видел, как Шугар сбила машина. С тех пор семья была уверена, что собаки больше нет в живых.

Но недавно Сагарра совершенно случайно узнала, что Шугар находится в приюте. Встреча после долгих лет разлуки стала для хозяйки настоящим чудом, но выяснилось, что Шугар очень больна и сильно похудела. У нее диагностировали тяжелые болезни сердца и почек.

Сагарра не знает, сколько времени осталось у питомца, но рада, что Шугар проведет последние дни дома, в окружении любящей семьи. Семья не выяснила, кто оставил собаку в приюте, но счастлива, что Шугар вернулась домой.

