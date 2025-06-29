#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
520.39
609.58
6.63
Мир

Это как воскрешение: в США семья нашла пропавшую собаку спустя четыре года разлуки

в США хозяйка нашла пропавшую собаку спустя четыре года разлуки, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 22:13 Фото: pixabay
Во Флориде семья нашла любимую собаку породы мальтипу, которую они потеряли четыре года назад, сообщает Zakon.kz.

По информации издания WPLG, щенок по кличке Шугар сбежал из дома еще в 2021 году. Хозяйка Албания Сагарра искала питомца, даже объявила награду в одну тысячу долларов, но получила лишь звонок от мужчины, который уверял, что видел, как Шугар сбила машина. С тех пор семья была уверена, что собаки больше нет в живых.

Но недавно Сагарра совершенно случайно узнала, что Шугар находится в приюте. Встреча после долгих лет разлуки стала для хозяйки настоящим чудом, но выяснилось, что Шугар очень больна и сильно похудела. У нее диагностировали тяжелые болезни сердца и почек.

Сагарра не знает, сколько времени осталось у питомца, но рада, что Шугар проведет последние дни дома, в окружении любящей семьи. Семья не выяснила, кто оставил собаку в приюте, но счастлива, что Шугар вернулась домой.

"Я просто очень счастлива и наслаждаюсь каждым моментом с Шугар, потому что это как воскрешение, которое я никогда бы не представила", – заявила Сагарра.

Ранее известный фотограф показал казахстанцам маленьких жителей лесов Борового.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране
Мир
20:21, Сегодня
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране
Игра обернулась ужасом: в США осы ужалили малыша 150 раз
Мир
19:44, Сегодня
Игра обернулась ужасом: в США осы ужалили малыша 150 раз
Несколько десятков человек погибли из-за стихийного бедствия в Колумбии
Мир
18:33, Сегодня
Несколько десятков человек погибли из-за стихийного бедствия в Колумбии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: