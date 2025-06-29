Известный фотограф показал казахстанцам маленьких жителей лесов Борового
В Instagram он призвал внимательнее относиться к окружающей нас маленькой жизни.
"В лесах Борового, среди сосен и берез, живет удивительное птичье сообщество. Если быть внимательным, можно заметить, как в кроне деревьев, в дуплах и даже на тропинках идет настоящая жизнь. Познакомимся с ее героями, которых мне удалось сфотографировать", – написал Доценко.
На фото он представил следующий птиц:
- Большой пестрый дятел – трудяга и "санитар" леса. Самец узнаваем по красной "шапочке" на затылке. Дупло – дело общее: родители кормят птенцов поровну, приносят насекомых, таким образом уничтожают огромное количество древесных вредителей.
- Белая трясогузка – грациозная охотница на насекомых. Ее черно-белый наряд и покачивающийся хвост узнаваемы сразу. Корм ищет даже на бегу. На этих фото она поймала невнимательную стрекозу и гусеницу.
- Поползень – одна из немногих птиц, способных бегать по дереву вниз головой. Маленький, с "маской" на глазах, он запасает семена на зиму и ловко выискивает насекомых в коре.
- Дрозд-рябинник – певец и смельчак. Поет звонко и красиво, а при опасности собирает сородичей и отважно защищает гнездо. Питается червями, насекомыми и ягодами.
- Воробей – знакомый всем, но в Алматы уже почти не встречается. Был рад его увидеть в Боровом. Сделал детальное фото. Откуда столько паутины на голове?
- Буроголовая гаичка – крошечная синичка с черной "шапочкой". Запасливая: осенью прячет сотни семян по всему лесу. Она помогает лесу возрождаться весной.
"Вот такие интересные фото получилось сделать за один день. Каждая птица вносит вклад в жизнь леса: охраняет, очищает, распространяет. Лес – это не просто деревья, а целая живая система. Беречь ее – значит беречь самих себя", – резюмировал автор поста.
Казахстанцы отметили, что фотосессия получилась познавательной:
– Получилась энциклопедия!
– Какие прекрасные иллюстрации! И книжек не надо! Все как говорится вживую! Сама смотрела с удовольствием и детям показала! Такие фото просто необходимы! Ведь мы взрослые и то не всех знаем, а благодаря вам и мы просвещаемся. Очень люблю вашу рубрику.
– Какое разнообразие! Очень познавательно! Спасибо!
– Я только в этом году случайно узнала, что эта черно-белая птичка трясогузка. Много раз ее видела, но что это она, даже не подозревала. Воспоминания об этой птичке из юности после фильма "Армия трясогузки".
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