Известный фотограф показал казахстанцам маленьких жителей лесов Борового

В Instagram он призвал внимательнее относиться к окружающей нас маленькой жизни.

На фото он представил следующий птиц:

Казахстанцы отметили, что фотосессия получилась познавательной:

– Получилась энциклопедия!



– Какие прекрасные иллюстрации! И книжек не надо! Все как говорится вживую! Сама смотрела с удовольствием и детям показала! Такие фото просто необходимы! Ведь мы взрослые и то не всех знаем, а благодаря вам и мы просвещаемся. Очень люблю вашу рубрику.

– Какое разнообразие! Очень познавательно! Спасибо!

– Я только в этом году случайно узнала, что эта черно-белая птичка трясогузка. Много раз ее видела, но что это она, даже не подозревала. Воспоминания об этой птичке из юности после фильма "Армия трясогузки".