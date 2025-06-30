#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.64
609.23
6.62
Мир

Землетрясение в Турции вызвало панику местных жителей

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 03:59 Фото: Zakon.kz
В районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло землетрясение, которое заставило паниковать местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, предоставленной обсерваторией Кандилли, эпицентр сейсмического события магнитудой 4,4 расположился неподалеку от села Гелишимен. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 5 км.

Землетрясение почувствовали и в соседних населенных пунктах. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Помимо этого, Турцию охватили масштабные лесные пожары. В турецком городе Измир на побережье Эгейского моря огонь, возникший 29 июня 2025 года на свалке, стремительно перекинулся на близлежащий лесной массив.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Нашли обезглавленным": звезду реалити-шоу обвиняют в убийстве бойфренда
Мир
03:40, 01 июля 2025
"Нашли обезглавленным": звезду реалити-шоу обвиняют в убийстве бойфренда
Масштабные лесные пожары охватили Турцию
Мир
17:38, 30 июня 2025
Масштабные лесные пожары охватили Турцию
Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером
Мир
10:17, 30 июня 2025
Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: