Землетрясение в Турции вызвало панику местных жителей

В районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло землетрясение, которое заставило паниковать местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, предоставленной обсерваторией Кандилли, эпицентр сейсмического события магнитудой 4,4 расположился неподалеку от села Гелишимен. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 5 км.

Землетрясение почувствовали и в соседних населенных пунктах. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.