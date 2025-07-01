Рамзан Кадыров рассказал о высокопоставленных гостях на свадьбе сына

Свадьбу 17-летнего Адама Кадырова, сына главы Чечни, в Грозный посетили послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана и другие гости, в том числе российские губернаторы, члены правительства и дипломаты, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Telegram-канале сам Рамзан Кадыров.

По его словам, поздравить Кадырова-младшего с женитьбой приехали первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также главы других регионов и "звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии". Их имена Кадыров не раскрыл.

"Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними. Тот случай, когда гостей много, но каждый из них дополняет яркую атмосферу праздника. Это отмечали даже наши старейшины, которые остались очень довольны большим количеством присутствовавших на этом мероприятии уважаемых в стране и в мире людей.Такая оценка от старшего поколения тоже о многом говорит. Спасибо вам, друзья! Вся наша семья признательна каждому, кто был с ней в тот памятный для нас день!", – написал глава Чечни в соцсети.

Ранее мы писали о том, что 17-летний сын Рамзана Кадырова решил жениться.