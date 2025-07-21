Гидов подозревают в убийстве туристки во время отдыха во Франции

69-летняя жительница Великобритании во время отдыха во Франции упала за борт лодки для рафтинга, что привело к ее смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, пожилая женщина решила отправиться в сплав по горной реке Гизан во французских Альпах с группой путешественников и сопровождающими. Экипаж на борту небольшой лодки отправился из Парка Коломбье в Сен-Шафре и должен был дойти до моста на шоссе Route Nationale 94 в Бриансоне.

Как пишет издание, в какой-то момент женщина упала на участке реки, известном как "кошелек", и ушла под воду на глазах у других туристов и гидов. Вскоре британку обнаружили на берегу и доставили в больницу муниципалитета, где врачи констатировали ее кончину.

Местная полиция начала расследование, подозревая гидов в непредумышленном убийстве.

Ранее туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме.