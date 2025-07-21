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Мир

Гидов подозревают в убийстве туристки во время отдыха во Франции

туристка погибла во время сплава по реке во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 01:17 Фото: pixabay
69-летняя жительница Великобритании во время отдыха во Франции упала за борт лодки для рафтинга, что привело к ее смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, пожилая женщина решила отправиться в сплав по горной реке Гизан во французских Альпах с группой путешественников и сопровождающими. Экипаж на борту небольшой лодки отправился из Парка Коломбье в Сен-Шафре и должен был дойти до моста на шоссе Route Nationale 94 в Бриансоне.

Как пишет издание, в какой-то момент женщина упала на участке реки, известном как "кошелек", и ушла под воду на глазах у других туристов и гидов. Вскоре британку обнаружили на берегу и доставили в больницу муниципалитета, где врачи констатировали ее кончину.

Местная полиция начала расследование, подозревая гидов в непредумышленном убийстве.

Ранее туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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