Мировую рекордсменку в марафонском беге отстранили за допинг

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit заявила о том, что мировую рекордсменку в марафонском беге из Кении Рут Чепнгетич временно отстранили за допинг, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте организации, пробы у спортсменки брали еще в марте. И только теперь стало известно, что по результатам у Чепнгетич обнаружили диуретик гидрохлоротиазид в концентрации 3800 нг/мл. 19 апреля она добровольно согласилась на отстранение на время расследования.

В октябре 2024 года 30-летняя Чепнгетич кенийка установила мировой рекорд на Чикагском марафоне, пробежав его за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Ранее сообщалось, что в антидопинговые правила РК внесли изменения.