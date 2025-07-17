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Спорт

Мировую рекордсменку в марафонском беге отстранили за допинг

Рут Чепнгетич отстранили из-за допинга, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 00:18 Фото: wikipedia/Рут Чепнгетич
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit заявила о том, что мировую рекордсменку в марафонском беге из Кении Рут Чепнгетич временно отстранили за допинг, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте организации, пробы у спортсменки брали еще в марте. И только теперь стало известно, что по результатам у Чепнгетич обнаружили диуретик гидрохлоротиазид в концентрации 3800 нг/мл. 19 апреля она добровольно согласилась на отстранение на время расследования.

В октябре 2024 года 30-летняя Чепнгетич кенийка установила мировой рекорд на Чикагском марафоне, пробежав его за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Ранее сообщалось, что в антидопинговые правила РК внесли изменения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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