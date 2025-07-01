Так заманчиво обострить ситуацию: Маск язвительно ответил на пост Трампа

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск посчитал заманчивым решение обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь", – написал он в ответ на предостережение американского лидера.

So tempting to escalate this. So, so tempting. But I will refrain for now. — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Ранее Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера. В соцсети он написал, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил Департаменту государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который ранее возглавлял Маск, проверить его дела.