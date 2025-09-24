#АЭС в Казахстане
Мир

Внук лишил бабушку головы в ЮАР

внук лишил бабушку головы в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:38 Фото: pixabay
В Дурбане 32-летний Табо Нзиманде вышел из реабилитационного центра и отсек голову своей 80-летней бабушки, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, мужчина сначала нанес своей пожилой родственнице множество ножевых ранений, обезглавил ее, а затем пнул голову, словно футбольный мяч.

Как уточняется, тело женщины нашли на месте преступления, и Табо был арестован на следующий день. Во время задержания он был одет в окровавленную одежду. Мужчина успел поговорить с родственниками и попытался объяснить свои действия.

"Мы спросили его, почему он это сделал. Он крикнул: "Я должен был это сделать!" Моя мать хотела все время заботиться о нем, потому что не работала. Она также считала, что мне было бы нелегко заботиться о племяннике, потому что я не была рядом круглосуточно", – рассказала дочь потерпевшей.

Она также отметила, что бабушка всегда была поддержкой для внука, покупала ему одежду и оплачивала обучение. Конфликт между ними возник из-за результата теста на наркотики. Известно, что Табо, страдающий от психоза и слышащий голоса, проходил лечение в реабилитационном центре.

Адвокат, ранее представлявший подсудимого, отказался работать с ним из-за противоречивых показаний, тем не менее судебный процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что 30-летняя мать, зарубившая топором троих детей, избежала тюрьмы.

