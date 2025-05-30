Как степная черепаха из Казахстана стала героиней космоса

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз продемонстрировал красоту окружающего мира. На этот раз он не только рассказал интересный факт о черепахах, но и снял чудесный ролик о символе долголетия и мудрости, сообщает Zakon.kz.

Новый ролик был опубликован на странице Доценко 29 мая 2025 года.

Свой рассказ он начал с того, что в степях Казахстана под весенним солнцем неспешно ползет героиня, о подвиге которой мало кто знает.

"Среднеазиатская черепаха – рептилия, приспособленная к жизни в суровых степях: может не есть месяцами, легко переносит жару и прячется в глубокие норы. Она кажется простой – медленной, молчаливой, даже неуклюжей. Но именно она в 1968 году совершила беспрецедентный подвиг: две такие черепахи на борту космического аппарата "Зонд-5" стали первыми живыми существами, облетевшими Луну и вернувшимися на Землю. Без лишнего шума, без медалей – просто выполнили свою миссию и доказали, что жизнь может выйти за пределы орбиты Земли". Дмитрий Доценко

Сегодня, как говорится в продолжении, они по-прежнему едят цветы, неспешно передвигаются и радуют нас своим милым видом.

"Когда будете улыбаться их черепашьей неторопливости, вспомните, что перед нами – настоящие первопроходцы Вселенной". Дмитрий Доценко

Комментаторы поспешили поблагодарить Доценко за красоту увиденного.

Ну как можно снять такую красоту! Удивительно! Несколько раз посмотрела.

Стоит еще добавить, что она в Красной книге и ее нельзя забирать из степи!

У талантливого человека даже черепаха, поедающая цветы, выглядит красивой.

Так вкусно ест цветочек, аж захотелось попробовать.

Черепашки – моя любовь.

Полный восторг!

Какие милые создания.

Целый художественный фильм.

Мы теперь не только наслаждаемся вашими оригинальными фото, Дмитрий, но и обогащаем свой кругозор.

Ощущение, что горячий песок, дыхание черепахи. Хочется протянуть руку и прикоснуться к черепахе.

В Казахстане эта черепаха становится жертвой нелегального отлова и торговли. Глобальная численность этого вида неизвестна, ее плотность на разных участках сильно варьируется. Среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. В казахстанскую Красную книгу вид не занесен, но охраняется Красными книгами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Несколько дней назад казахстанцев потрясла история жестокого обращения с животными, произошедшая в Шымкенте. Молодой посетитель зоопарка пугал своим поведением не только животных, но и людей. Кроме того, он ударил страуса, перебравшись через ограждение. Бездумные поступки парня вызвали критику со стороны общественности. Многие предложили найти его и наказать. Уже 28 мая 2025 года администрация зоопарка выступила с обращением, заявив, что правонарушитель установлен.