#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Густой дым и пламя: страшный пожар вспыхнул ночью в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке вспыхнул пожар в непосредственной близости от вольеров с дикими животными., фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35 Фото: Zakon.kz
В Алматинском зоопарке в ночь на 9 июня произошло возгорание в непосредственной близости от вольеров с дикими животными, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, пожар вспыхнул на внутренней территории объекта, а площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 25 квадратных метров.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

Как утверждают свидетели происшествия, пламя охватило легкую коммерческую постройку, предположительно использовавшуюся в качестве будки фотографов, а также повредило припаркованные рядом прогулочные электромобили.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

Также по словам очевидцев, дым и открытый огонь наблюдались недалеко от вольеров, где в этот момент находились зебры и антилопы.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

Официальной информации о пострадавших среди людей или животных на данный момент не поступало, причины произошедшего и точный масштаб ущерба выясняются.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:35

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ДЧС, также дежурит автомобиль скорой помощи.

Официальная информация по данному происшествию от Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана на момент публикации материала не поступала.

Ранее сообщалось, что семья лишилась дома и матери после взрыва в Актобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Алматинский зоопарк
09:48, 19 июня 2025
В Алматинском зоопарке – пополнение
Алматинский зоопарк
23:44, 02 апреля 2024
Обитателей Алматинского зоопарка перевели в летние вольеры
Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью
01:55, 02 июня 2024
Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: