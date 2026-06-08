Густой дым и пламя: страшный пожар вспыхнул ночью в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке в ночь на 9 июня произошло возгорание в непосредственной близости от вольеров с дикими животными, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, пожар вспыхнул на внутренней территории объекта, а площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 25 квадратных метров.

Как утверждают свидетели происшествия, пламя охватило легкую коммерческую постройку, предположительно использовавшуюся в качестве будки фотографов, а также повредило припаркованные рядом прогулочные электромобили.

Также по словам очевидцев, дым и открытый огонь наблюдались недалеко от вольеров, где в этот момент находились зебры и антилопы.

Фото: Zakon.kz

Официальной информации о пострадавших среди людей или животных на данный момент не поступало, причины произошедшего и точный масштаб ущерба выясняются.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ДЧС, также дежурит автомобиль скорой помощи.

Официальная информация по данному происшествию от Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана на момент публикации материала не поступала.

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