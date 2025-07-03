Бетонная плита насмерть задавила ребенка во дворе дома в России

Следственный комитет России заявил о том, что в Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита, сообщает Zakon.kz.

В Telegram пресс-служба ведомства написала, что ребенок получил несовместимые с жизнью травмы при падении плиты перекрытия колодца во дворе дома в городе Советская Гавань.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США отец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком.