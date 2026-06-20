Кровавый инцидент в российском ТЦ: что известно о 19-летнем нападавшем

В торговом центре West Mall в Краснодаре произошло нападение, в результате которого погибла женщина и пострадали несколько человек.

Как пишут "Известия" со ссылкой на данные следствия, 19-летний местный житель напал на посетителей ТЦ с ножом, а также привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. От полученных ранений одна из пострадавших скончалась. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы сообщают, что нападавшего удалось обезвредить прохожему, который удерживал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. После этого подозреваемый был задержан.





"Мне не платили. Жизнь надоела просто. Я планировал просто убить себя", – заявил подозреваемый.

Согласно опубликованной информации, задержанный является жителем Краснодара. Он воспитывался в многодетной семье вместе с братом и двумя сестрами. По имеющейся информации, молодой человек работал в строительном магазине. Знакомые утверждают, что в последнее время он говорил о нежелании жить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Для установления психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что банкира-мультимиллионера подозревают в покушении на убийство женщины на дороге.