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Мир

Две пожилые туристки стали жертвами слонихи в Замбии

слониха убила двух пожилых туристок в Замбии, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 01:55 Фото: pixabay
Две пожилые туристки, 68-летняя Истон Джанет Тейлор из Великобритании и 67-летняя Элисон Джин Тейлор из Новой Зеландии, были убиты слоном во время их прогулки по Национальному парку Южная Луангва в Замбии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ABC News, во время пешеходного сафари группы туристов животное внезапно напало на женщин, они погибли на месте. Как уточняется, экскурсоводы пытались остановить слониху и выстрелили в нее несколько раз, но это не помогло.

Известно, что самка была с детенышем. Издание пишет, что самки слонов очень заботятся о своих детенышах и могут агрессивно реагировать на то, что они воспринимают как угрозу.

Ранее сообщалось, что слон атаковал толпу во время фестиваля в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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