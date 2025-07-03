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Мир

Брачный сезон у змей мешает стройке супермаркетов в Германии

Стройку супермаркетов остановили в Германии из-за змей, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 02:22 Фото: pixabay
В городе Ширгисвальд на востоке Германии пришлось приостановить строительство двух супермаркетов Edeka и Aldi из-за брачного сезона редких ужей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BILD, у рептилий сейчас идет брачный сезон, а по законам об охране природы их нельзя беспокоить. Змей обнаружили во время обязательной экологической проверки с участием специально обученных собак.

Ими оказались Coronella austriaca. Это обыкновенные медянки – неядовитые ужи, занесенные в список охраняемых видов. Они облюбовали заброшенную промышленную территорию, где планировалось возвести магазины. Теперь стройка заморожена как минимум до сентября. Именно в этот время завершается сезон размножения.

Фото: bild.de

Компания Edeka оказалась в более выгодной ситуации. Змеи выбрали участок под будущую парковку, поэтому строительство самого магазина может продолжаться.

"Охрана флоры и фауны для нас не просто слова, – подчеркнул региональный директор Edeka Ян Гашек. – Мы строго соблюдаем природоохранные нормы и продолжим строительство только после новой проверки территории".

По словам представителей компаний, после окончания брачного периода биологи еще раз обследуют территорию, чтобы удостовериться, что змеи больше не нуждаются в защите. Только тогда строительные работы будут возобновлены.

Также один из терминалов автохаба в портовом городе Бремерхафен на севере Германии временно перестал работать из-за того, что там нашли ядовитых каракуртов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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