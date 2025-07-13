Кейт Миддлтон назвали королевой Уимблдона

На женском финале Уимблдона принцессу Уэльскую публика встретила по-королевски, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году она пропустила теннисный турнир по причине болезни. В 2024 году супруга принца Уильяма боролась с онкологией и восстанавливалась после химиотерапии. Но 12 июля она вновь появилась в королевской ложе.

Для важного выхода в свет принцесса Уэльская выбрала кремовые жакет и юбку Self-Portrait и плетеную сумку Anya Hindmarch. Главным украшением стал "Уимблдонский бант", выполненный в официальных цветах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Публика приветствовала королевскую особу громкими овациями.

Большое внимание Миддлтон уделила своей соседке по ложе – легендарной теннисистке и шестикратной победительнице Уимблдона Билли Джин Кинг. Ей уже 81 год, но она не пропускает ни один женский матч в рамках турнира.

В мире тенниса Билли Джин является иконой. Она всегда боролась за равенство полов и особенно гонораров. В годы ее спортивной карьеры мужчины получали призовые в 10 раз больше, чем женщины.

Фото: j48tennis

Новой чемпионкой "Уимблдона" стала представительница Польши Ига Швёнтек.