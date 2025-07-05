Поиск выживших идет после обрушения здания в Пакистане

По словам официальных лиц, в Пакистане рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и девять получили ранения. Спасатели разбирают завалы в поисках других пострадавших, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 4 июля в Пакистане обрушилось пятиэтажное здание. В результате этого погибли по меньшей мере восемь человек и девять получили ранения. Спасатели разбирают завалы в поисках других пострадавших.

Инцидент произошел вскоре после 10:00 в бедном районе Льяри в Карачи, который когда-то был охвачен бандитизмом и считался одним из самых опасных районов Пакистана.

Как сообщил агентству старший офицер полиции Ариф Азиз, в здании проживало до 100 человек.

Департамент здравоохранения провинции Синд сообщил, что к вечеру пятницы число погибших возросло до восьми, а девять получили ранения. Поиски выживших продолжались всю ночь, родственники собрались недалеко от места происшествия в ожидании новостей. Местные жители бросились спасать своих соседей, прежде чем спасатели приступили к уборке завалов.

Обрушения крыш и зданий –обычное дело в Пакистане, в основном из-за низких стандартов безопасности и некачественных строительных материалов в этой южноазиатской стране с населением более 240 миллионов человек.

Ранее метеорологическое агентство Японии сообщило, что на островах Токара в Японии за две недели произошло 900 землетрясений.