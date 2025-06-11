Трамп и Маск обсудили свой конфликт наедине

Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск до публикации о том, что он сожалеет о нападках в адрес президента США Дональда Трампа, поговорил с политиком наедине, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The New York Times. Между тем, пока неизвестно, удастся ли обоим восстановить отношения. Миллиардер в последние несколько дней сигнализировал, что хочет примирения.

Источники издания говорят, что Трамп получил от Маска звонок поздно вечером в понедельник, 9 июня, а уже в среду предприниматель выразил сожаление за публичное противостояние с президентом.

Конфликт между Маском и Трампом начался 3 июня 2025 года, когда миллиардер раскритиковал проект бюджета, предложенный администрацией президента, назвав его отвратительной мерзостью.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".

11 июня Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа.