Один из банков Ташкента ограбили на 46 млн тенге

В одном из районов Ташкента группа из 9 человек вывела из отделения банка 90 тысяч долларов (более 46 млн тенге). С заявлением о хищении крупной суммы администрация банка обратилась в полицию еще в июне, сообщает Zakon.kz.

Уже 3 июля в Министерстве внутренних дел Узбекистана огласили подробности проведенного расследования. Было установлено, что в тот день несколько человек, представившись клиентами банка, путем ввода ложной информации в POS-терминал незаконно обналичили сумму в размере 90 тысяч долларов с банковской карты.

Правоохранители задержали девять предполагаемых членов преступной группы.

По словам одного из задержанных, около года назад он начал общаться с разными людьми из Китая в Telegram-каналах. В группах, связанных с мошенничеством и махинациями, он увидел специальные программы, тестировал их и проверял в различных магазинах.

Позже, как отмечено в публикации издания Gazeta.uz, он разработал план: нашел сотрудника банка, договорился с ним, и вместе с остальными они пошли в банк, где с помощью программы сняли деньги.

В качестве вещественных доказательств у группы были изъяты 12 мобильных телефонов, POS-терминал, 9 банковских карт, 1,67 млн сумов и около 36,5 тысячи долларов.

4 июля мы рассказывали, что в области Жетысу оштрафовали банк, а в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование.