#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Происшествия

Пропажа на 46 миллионов тенге: как с пастбища исчезли десятки голов скота

Фермер лишился скота на десятки миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 21:20 Фото: polisia.kz
13 апреля в полицию обратился житель Ескельдинского района с тревожным заявлением: с пастбища из 81 головы племенного крупного рогатого скота породы алатауская не вернулись 39 животных. Общий материальный ущерб составил более 46 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, выпасом скота на протяжении 17 лет занимался пастух в возрасте 45 лет – человек, которому доверяли самое ценное. Оперативно-следственным путем удалось установить причастность к преступлению именно этого работника.

Мужчина задержан и водворен под стражу. В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные действия.


"Весь скот возвращен владельцу. Особую горечь этой истории придает тот факт, что за долгие годы совместной работы между хозяином и пастухом сформировались доверительные отношения. Однако, как показывает практика, даже многолетнее доверие не всегда становится гарантией честности", – говорится в сообщении.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными, тщательно контролировать имущество и своевременно сообщать о любых подозрительных фактах. Ведь только совместными усилиями можно обеспечить порядок и безопасность в обществе.

Ранее сообщалось, что украденный скот трижды перепродали в ЗКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: