Пропажа на 46 миллионов тенге: как с пастбища исчезли десятки голов скота

13 апреля в полицию обратился житель Ескельдинского района с тревожным заявлением: с пастбища из 81 головы племенного крупного рогатого скота породы алатауская не вернулись 39 животных. Общий материальный ущерб составил более 46 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, выпасом скота на протяжении 17 лет занимался пастух в возрасте 45 лет – человек, которому доверяли самое ценное. Оперативно-следственным путем удалось установить причастность к преступлению именно этого работника.

Мужчина задержан и водворен под стражу. В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные действия.





"Весь скот возвращен владельцу. Особую горечь этой истории придает тот факт, что за долгие годы совместной работы между хозяином и пастухом сформировались доверительные отношения. Однако, как показывает практика, даже многолетнее доверие не всегда становится гарантией честности", – говорится в сообщении.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными, тщательно контролировать имущество и своевременно сообщать о любых подозрительных фактах. Ведь только совместными усилиями можно обеспечить порядок и безопасность в обществе.

