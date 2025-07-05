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Мир

Дети-Маугли в лесу: в Италии нашли братьев, которых отец прятал от "вирусов"

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 01:53 Фото: unsplash
В лесной глуши недалеко от города Лауриано (регион Пьемонт) итальянские социальные службы обнаружили двух детей, которых отец-голландец более трех лет удерживал в полной изоляции от внешнего мира из-за патологического страха перед COVID-19 и другими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на прокуратуру по делам несовершеннолетних.

По данным издания, 54-летний мужчина, занимающийся скульптурой, отказался вакцинировать детей и даже запрещал им носить маски, опасаясь глобального заговора. В 2021 году он перевез семью из Германии в Италию, поселив в заброшенном лесном доме без связи с внешним миром.

Обнаружить детей удалось лишь в апреле 2024 года – после наводнения, которое вынудило власти эвакуировать жителей района. Карабинеры, прибывшие на место, нашли 6- и 9-летних детей в тяжелых антисанитарных условиях. По информации властей, они не умели говорить, читать и писать, а также продолжали носить подгузники.

Суд признал родителей неспособными к воспитанию: мать полностью устранилась от заботы о детях, а отец создал для них условия крайней социальной изоляции. Родительские права были немедленно ограничены, дети помещены в специализированное учреждение, где с ними работают психологи и педагоги.

По мнению экспертов, последствия многолетнего пребывания в изоляции сопоставимы с синдромом Маугли. Мужчина утверждает, что организовал детям "домашнее обучение", однако проверка выявила серьезные нарушения и полное отсутствие образовательной среды. Сейчас детям предстоит длительный курс социальной и психологической реабилитации.ъ

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса Stratus с уникальным симптомом распространился в Великобритании. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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