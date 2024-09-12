Заглянуть за горизонт: костанайские леса защищают от огня с помощью беспилотников

Машина с размахом крыльев более трех метров ведет дозор по охране леса в двух районах Костанайской области. За лето благодаря этому БПЛА сумели обнаружить и вовремя потушить 16 зарождающихся лесных пожаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обычные дроны или квадрокоптеры в сравнении с этим беспилотником кажутся детскими игрушками. Аппарат XC-25 внешне очень похож на самолет, и даже управляют им два пилота. Второй пилот, официально старший мастер связи, Жасулан Баканов признается, что одному такую "махину" в воздух не поднять. Аппарат огромный, тяжелый и весьма умный. Жасулан изучает тонкости управления не так давно и ждет завершения переподготовки.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На площадке, где мы находимся, раскинулся целый палаточный городок. Здесь же дежурит пожарная машина, готовая в любой момент выехать на место.

Выбранная в 17 километрах от областного центра точка удобна еще и тем, что отсюда с помощью беспилотника можно дотянуться до многих участков, покрытых лесом, в Костанайском и Алтынсаринском районах.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Именно в этих сосняках много баз отдыха, детские лагеря и села. Учитывая пожары последних лет, помощь с воздуха нужна. Огонь не раз подходил близко к населенным пунктам. Известна и трагедия двухлетней давности, где в пожаре исчезли больше 40 тысяч гектаров аулиекольского леса. Без крова осталась 91 семья.

"На вооружение беспилотник поступил в начале лета. Наши специалисты проходили обучение по управлению им и получили сертификат с правом переобучения. Если стандартными дронами у нас владеют почти все сотрудники, то этим беспилотником пока около шести человек. Но мы продолжаем подготовку", – отметил замначальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Мы разговариваем, а дрон собирают сотрудники ДЧС. Хранится аппарат в специальном боксе. Всего в комплектации семь боксов. В двух из них по паре батарей, каждой из которых хватает на полтора часа полета.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Еще один бокс – это оборудование для технического обслуживания и ремонта. Плюс антенна, датчики, ноутбук, который больше похож на весьма объемный кейс. В целом на подготовку к полету требуется до часа времени – на сборку аппарата и диагностику всех систем.

Порой беспилотник приходится перезагружать. На взгляд обывателя, техника весьма капризная. Нужно найти ровную поверхность для стартовой точки. Если будет неровная, то система не даст взлететь аппарату. Также каждый раз требуется проверка работоспособности подкрылок на крыльях и хвосте. Корректно должен работать датчик скорости ветра. Этот показатель в ходе подготовки полета проверяют не раз. Как с помощью ручного аппарата, так и ориентируясь на данные спутника и самого беспилотника.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Батареи, к слову, тоже должны быть заряжены "под завязку". Таких "должен" немало, но сотрудники отделения информатизации, цифровизации и связи ДЧС Костанайской области за лето неплохо изучили характер умной машины. За пультом управления руководитель отделения Ербол Бисенов чувствует себя уверенно. После того, как машина набрала высоту, он перешел на ручное управление.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Нюансов много. Самое сложное – это взлет и посадка. Если будет сильный ветер, то машину может дергать, тогда второй пилот подключается и страхует с помощью пульта. Сама машина каждую минуту производит замеры скорости ветра и если данные превышают допустимые максимально 12 метров в секунду, то требует вернуть его на базу. Но даже если будет потеряна связь с машиной из-за каких-либо сбоев, она самостоятельно вернется в точку вылета", – отметил Ербол Бисенов.

XC-25 поднимают в воздух дважды в день. Прямая трансляция идет в головной центр МЧС. Аналогичные полеты регулярно выполняют еще как минимум в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. У коллег на вооружении аналогичные беспилотники.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Задача у костанайских пилотов вроде простая – облететь доступные для мониторинга с воздуха леса. Но она требует постоянной концентрации. А еще совершать облет в зоне досягаемости и отслеживать возможные возгорания интересно. Через неделю наблюдатель уже начинает узнавать очертания полей, отдельные деревья. Знает, где чаще всего останавливаются выехавшие на пикник компании. И глаз, как говорится, "замыливается". Потому нужно осознанно следить за полетом. Для того и ведут прямую трансляцию в центр: одна пара глаз хорошо, а две – еще лучше.

За лето вовремя обнаружили и сумели потушить сразу 16 лесных пожаров. Огонь, конечно, нанес ущерб лесу, но пострадало чуть больше 34 гектаров. В сравнении с прошлыми годами это немного.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Но пилоты отмечают, что все чаще отдыхающие в лесу стараются не разжигать огонь. Курсирующий туда-сюда беспилотник отбивает охоту рисковать. В этом году больше 200 человек оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. За такое нарушение наказывают на пять МРП (18 460 тенге). Суммы штрафов невелики, в бюджет попавшиеся "на горячем" заплатили 410 тыс. тенге. Но сам факт для отдыхающих весьма неприятен. Ведь этот аппарат позволяет с высоты 200 метров легко считать номер авто, а это уже фиксация нарушения. Потому с составлением протоколов у пожарных и лесников особых проблем нет.

Ученые прогнозируют рост числа лесных пожаров к концу столетия. Связывают это с изменением климата.

Если вдруг вы окажетесь в лесу во время пожара, то стоит знать несколько важных для выживания правил. Паника в таких ситуациях – плохой советчик. А еще стоит прислушиваться к службам лесоохраны, которые устанавливают класс пожарной опасности. При 4 и 5 в лес ехать не стоит.