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Мир

Арестов не избежать: Иран собирается депортировать афганцев на родину

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 02:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Иран приказал миллионам афганских беженцев и мигрантов покинуть страну, иначе они рискуют быть арестованными, поскольку истекает установленный правительством срок пребывания в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, гуманитарные организации выразили обеспокоенность, предупредив, что массовые депортации могут еще больше дестабилизировать Афганистан, который и без того является одной из беднейших стран в мире.

Тегеран установил крайний срок до 6 июля для афганцев, которые находились в стране и покинули Афганистан, спасаясь нищеты и законов нового правительства.

Меры принимаются на фоне возросшей напряженности и опасений по поводу безопасности после 12-дневного конфликта с Израилем, в ходе которого 21–22 июня США также наносили удары по ядерным объектам Ирана в рамках операции "Полуночный молот".

Сейчас в Иране проживает около 4 миллионов афганцев. Многие из них живут там годами. Еще в 2023 году иранское правительство начало репрессии против нелегальных иностранцев.

Ранее в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя.

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Аксинья Титова
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